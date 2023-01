Un U23 du Standard de Liège dans le viseur de plusieurs clubs de D1A et d'Eredivisie

Le joueur âgé de 17 ans a disputé 16 rencontres en Challenger PRO LEAGUE avec le SL16 FC. Ses bonnes prestations ont évidemment éveillé l'intérêt de plusieurs formations.

Considéré comme l'un des gros talents de l'Académie du Standard de Liège, Noah Mawete est l'un des titulaires indiscutables du SL16 FC en D1B. Le joueur âgé de 17 ans poursuit sa progression chez les U23 liégeois et effectue de bonnes prestations. Polyvalent, le milieu défensif a même joué la plupart du temps en défense centrale jusqu'à maintenant en championnat.

Évalué déjà à 300.000 euros sur Transfermarkt, l'international belge U17 (12 sélections et 3 buts) pourrait être l'un des prochains jeunes Rouches à montrer le bout de son nez en équipe première puisque Ronny Deila accorde beaucoup d'importance au développement des jeunes pépites liégeoises. Toutefois, Noah Mawete est dans le viseur de plusieurs clubs de D1A et d'Eredivisie, selon nos informations. Le Standard choisira-t-il d'intégrer son jeune joueur en D1A ou sera-t-il tenter de le vendre au plus offrant ? L'avenir nous le dira...