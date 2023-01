Charleroi sur un joueur de Monaco ? Felice Mazzù confirme la piste

Les Zèbres sont à la recherche d'un attaquant.

Charleroi, sans Benbouali, et avec des Badji ou Hosseinzadeh qui ne convainquent pas, veut recruter un attaquant lors de cette fenêtre hivernale. Le club le sait : "il n'a pas le doit à l'erreur".

Récemment, des informations circulaient sur Michael Frey (Antwerp). Il ne serait pas le seul ciblé par la direction du Sporting. Selon la DH, Charleroi serait intéressé par le profil de Willem Geubbels, 21 ans, dont le contrat expire en fin de saison avec Monaco. Le journal ajoute que les discussions seraient "bien avancées", mais que le RCSC ne serait pas le seul club sur l'avant-centre français.

Questionné en conférence de presse à ce sujet, Mazzù a confirmé les contacts et démarches. “On a effectivement parlé de lui avec la direction. Mais il y a encore un cheminement qui doit s'opérer. Cela va peut-être se faire, on verra. C’est un joueur qui a des qualités dans la projection, qui peut nous apporter dans la concurrence, dans la complémentarité avec les profils actuels. Mais aujourd’hui, on en a juste parlé, sans plus.”