La Fifa ouvre une enquête suite au comportement de l'Argentine au Mondial

La Fédération internationale évoque des violations de certaines règles lors de la finale de la Coupe du monde.

Depuis son sacre, l'Argentine n'en finit plus de faire la Une des journaux pour les bonnes et aussi les mauvaises raisons. Ce vendredi, la Fifa a décidé d'ouvrir une procédure qui vise les champions du monde en titre.

Ces derniers, lors de la finale, auraient violé les "articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d’officiels)" du règlement de la Fifa.

Les attitudes visées n'ont pas été précisées par la Fédération internationale mais le geste d'Emiliano Martinez lors de la remise de son trophée (voir photo de l'article) et ses propos visant Mbappé dans le vestiaire pourraient être parmi ces attitudes.