Le Standard de Liège renoue avec la victoire

Ce mardi soir, le Standard de Liège recevait le KV Malines lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire ce mardi. Le dernier succès des Rouches en championnat remontait au 29 octobre (0-3 contre Zulte Waregem). Ronny Deila devait se passer des services de Dönnum, absent de la feuille de match. Laursen le remplaçait.

Dès la première minute, le ton était donné. Les deux formations débutaient tambour battant et la première période était rythmée et engagée. Le Standard et Malines se pressaient chacun à son tour, mais les Liégeois étaient les premiers à se procurer une grosse occasion. Canak distillait un caviar à un Perica maladroit qui manquait son contrôle et voyait le ballon rebondir sur son genou (12e). Par la suite, Zinckernagel tentait sa chance à distance à deux reprises, le premier filait à côté (19e), le second était capté en deux temps par Coucke (34e). Le matricule 16 ouvrait finalement le score juste avant la pause grâce à une reprise de la tête de Laifis (45e+1), 1-0.

En début de seconde période, Laifis, encore lui, reprenait un centre de Zinckernagel de la tête mais Coucke captait le cuir (51e). Le Standard dominait son sujet, mais ne parvenait pas à faire le break malgré des tirs cadrés. Malines réagissait à vingt minutes du terme avec une magnifique frappe de Schoofs sur la barre transversale (69e). Mais après, c'était le néant. Les Rouches contrôlaient et faisaient le break via Ohio. Zinckernagel lançait le Néerlandais dans la profondeur qui trompait Coucke (84e), 2-0. Juste avant la fin de la rencontre, Bodart effectuait une très belle parade sur une frappe puissante de Storm (88e). Le score ne bougeait plus.

© photonews

Le Standard de Liège, qui n'avait plus gagné depuis le 29 octobre en championnat (0-3 à Zulte Waregem), renoue enfin avec la victoire. Un succès mérité et précieux qui permet aux Rouches d'occuper toujours la sixième place avec 34 points au compteur. Soit à une longueur du Club de Bruges qui occupe la quatrième place. Le seul bémol, la sortie sur blessure de Laursen avant la pause.

Standard de Liège : Bodart, Fossey, Dussenne (Noubi 90e+2), Bokadi, Laifis, Laursen (Cimirot 40e), Alzate, Balikwisha (Davida 72e), Zinckernagel (Melegoni 90e+2), Canak, Perica (Ohio 72e)

KV Malines : Coucke, Walsh, Lavalée, Bates, Van Hoorenbeeck (Mrabti 65e), Verstraete, Schoofs (Mukau 78e), Van Hecke, Storm (Soelle Soelle 88e), Hairemans (Engvall 78e), Da Cruz (Malede 65e)

Arbitre : Jonathan Lardot

Avertissement : Cimirot (60e) ; Davida (77e)

But : Laifis (45e+1) et Ohio (84e)

Assistance : 14.517