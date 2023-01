Kostas Laifis : "Enfin, je marque !"

Ce mardi soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Malines (2-0) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard ouvrait le score juste avant la pause via Kostas Laifis. Suite à un coup franc repoussé par la défense malinoise, Merveille Bokadi remisait le ballon dans la surface. Laissé seul, Laifis ajustait une tête qui trompait Gaëtan Coucke (45e+1). "Après avoir manqué ma reprise de la tête à Seraing en toute fin de rencontre, je suis content que le ballon aille au fond cette fois-ci. J'avais raté une occasion aussi contre Saint-Trond. Enfin, je marque. J'attendais ce but depuis longtemps, et il arrive. Je suis heureux car on prend les trois points et on garde le zéro derrière", a confié l'international chypriote à l'issue de la rencontre.

Un succès mérité qui permet au Standard de renouer avec la victoire, de se donner de l'air, et de se rapprocher du top 4. Le matricule 16 n'est plus qu'à une longueur du Club de Bruges. "On méritait de gagner contre Saint-Trond et Seraing, et on n'a pris que deux points sur six. Là, on veut d'abord sécuriser notre place dans le top 8. Ensuite, on verra match par match", a expliqué le défenseur central.

Les Rouches veulent confirmer dimanche à l'Antwerp. "On veut prendre notre revanche après ce match catastrophique en Coupe de Belgique. On veut aller au Bosuil avec la ferme intention de démontrer que c'était un jour sans quand on a perdu 4-0", a conclu Laifis qui a marqué son premier but de la saison contre Malines.