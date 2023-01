Cihan Canak continue d'impressionner, mais ne se prend pas la tête : "Je suis encore nulle part"

Ce mardi soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Malines (2-0) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Aligné de nouveau dans le onze du Standard de Liège, Cihan Canak a été l'auteur d'une bonne prestation avec le Standard de Liège. Le matricule 16 a renoué avec la victoire contre Malines ce mardi soir. "Je suis content de notre rencontre. Nous nous sommes battus sur tous les ballons et à chaque duel et nous avons eu la possession", a confié le joueur âgé de 17 ans qui a dû se repositionner sur le flanc gauche après la sortie sur blessure de Laursen. "Si je défends de mieux en mieux ? Oui, je le pense mais je pouvais faire mieux. J'étais encore un peu fatigué de la rencontre à Seraing. J'ai bien suivi les instructions du coach", a souligné la nouvelle pépite du Standard.

"Je garde la tête sur les épaules et je continue de travailler. J'essaie de suivre les directives de Ronny Deila sur le terrain et de m'amuser. Si je m'attendais à une telle ascension ? Non, je savais juste que je pouvais avoir ma chance avec le coach. Je ne me prends pas la tête et il ne faut jamais se croire arrivé. Il suffit de regarder Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo qui continuent d'aligner les performances. Moi, je suis encore nulle part", a précisé le nouveau chouchou de Sclessin.

Quels objectifs pour le milieu offensif ? "Rester dans le onze de base et poursuivre ma progression. Puis surtout distiller des passes décisives et marquer des buts. Voilà ce que je veux pour la suite. Je ne mets pas non plus trop de pression, je suis très calme mais aussi très déterminé. Si nous conservons notre hargne et sommes efficaces devant, notre saison sera réussie", a conclu Cihan Canak.