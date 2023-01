Le Standard de Liège a-t-il fait ses adieux à son capitaine ?

Après la victoire du Standard de Liège contre le KV Malines, le capitaine des Rouches est longuement resté sur le terrain après le coup de sifflet final.

Auteur d'un très bon match, Noë Dussenne a reçu une ovation soutenue de la part du public de Sclessin lors de son remplacement en fin de match. Il est inhabituel de voir un défenseur central et même un capitaine sortir alors que la victoire est acquise. Mais l'ancien joueur de Mouscron est sur le départ, et il a vraisemblablement disputé sa dernière rencontre sous les couleurs du Standard de Liège (77 matchs, sept buts et trois assists). Après la rencontre, Dussenne est resté longuement avec les supporters et a célébré avec ses coéquipiers la victoire contre Malines.

En fin de contrat, le Belge ne fait pas partie des plans de 777 Partners et n’a donc pas eu de contact pour une éventuelle prolongation. Il pourrait ainsi rebondir en Turquie où des clubs ont coché son nom. Le matricule 16 pourrait également recevoir une indemnité de transfert pour un joueur qui n'a plus que six mois de contrat.