Arnaud Bodart après la victoire du Standard : "Une soirée parfaite"

Les Rouches ont décroché un joli succès face à Malines ce mardi soir.

Avec les trois points pris face à Malines, le Standard s'est totalement relancé au classement et voit le top 4 se rapprocher. Après la rencontre, Arnaud Bodart s'est réjoui du spectacle proposé par son équipe : "Deux goals, on a retrouvé une certaine efficacité offensive. On ne prend pas de but derrière, donc c'est une soirée parfaite", a-t-il commenté au micro d'Eleven Sports.

Le gardien des Rouches a cependant reconnu que son équipe avait mis du temps à trouver ses marques dans la rencontre : "Mais au fil du match, on a pris les choses en main, on a su être efficace. Notamment sur phases arrêtées."

Le Standard peut-il viser une place dans le top 4 et s'assurer les Playoffs 1 en fin de phase classique ? "On a perdu des points mais ça perd des points également au-dessus. Je n’ai pas trop envie de parler de ça. Il faut de la continuité et pouvoir enchaîner."