Deux buts de Ronaldo, mais Messi et le PSG dominent le match de gala en Arabie Saoudite

Était-ce le dernier duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Un feeling nous dit que peut-être pas. Mais ce match entre les All-Stars d'Arabie Saoudite et le PSG était un petit événement.

Cristiano Ronaldo ne pourra pas faire ses débuts officiels avec Al-Nassr tout de suite, en raison d'une suspension encourue avec Manchester United. Mais il était bel et bien présent pour ce match entre les stars d'Al Nassr et Al-Hilal, face au Paris Saint-Germain d'un certain Lionel Messi. Match de gala oblige, le gratin était présent côté PSG avec le trio Messi-Neymar-Mbappé aligné d'emblée à Riyad.

C'est Lionel Messi qui frappera le premier, d'une finition toute en finesse à la 3e minute de jeu face à ce Al-Owais qui avait tant frustré l'Argentine en ouverture du Mondial (0-1). Mais comme un symbole, son rival de toujours Cristiano Ronaldo lui répondra, d'abord sur penalty (34e, 1-1). La rencontre s'emballe ensuite : Juan Bernat est expulsé, Marquinhos fait 1-2 (43e) et Neymar...loupe un penalty (45e+3). Au bout des arrêts de jeu, CR7 prend les devants du "match dans le match" en faisant 2-2 (45e+6).

C'est bien sûr l'Arabie Saoudite qui exulte : son match de gala est une grande réussite jusqu'ici, et la réduction du PSG à dix équilibre les débats. Car malgré des noms comme Moussa Marega, Luiz Gustavo ou encore, en seconde période, Anderson Talisca, le PSG est bien au-dessus.

Sergio Ramos, à la faute sur le but de CR7 en fin de première mi-temps, se rattrape (53e, 2-3) ; Jang lui répond (3-3, 56e). Paris prend ensuite le large via Mbappé sur penalty puis Ekitike (3-5). Le score finale sera de 4-5, Anderson Talisca marquant l'ultime but à la 90e+4. Un match "fun", lors duquel les deux stars du soir auront brillé.