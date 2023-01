Les arbitres de Ligue 1 "sous écoute" ?

Les arbitres de Ligue 1 vont vivre deux grosses révolutions dans les prochains mois. Le président de la commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, veut leur donner la parole.

La révolution médiatique est en approche du côté de l'arbitrage français. Les arbitres de Ligue 1 n'ont jamais été trop autorisés à prendre la parole dans la presse ou dans les médias afin d'évoquer des situations litigieuses ou commenter leurs décisions. Or, cela risque d'évoluer bientôt. Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres est pour deux grosses révolutions.

Dans un entretien dans L'Equipe, il a expliqué vouloir sonoriser les siffleuses et siffleurs mais aussi leur permettre de s'exprimer à la fin des rencontres. Une révolution qui pourrait permettre bien plus de compréhension de la part des supporters et des acteurs du football ? Verdict dans les prochaines semaines.