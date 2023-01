Manchester City, mené de deux buts, renverse Tottenham !

On pensait que Manchester City allait faire une très mauvaise opération à domicile face à Tottenham, mais les Citizens ont renversé la situation.

Pep Guardiola a fait un pari ce jeudi, et il a presque failli le perdre : Kevin De Bruyne était sur le banc pour la réception de Tottenham, alors que Manchester City compte déjà 8 points de retard sur Arsenal au coup d'envoi. Et à la pause, on se dit que les Citizens vont encore lâcher du lest : Tottenham, auteur d'une énorme fin de première période, a frappé à deux reprises, via Kulusevski (44e) et Emerson (45e+2, 0-2). Ederson, à la faute sur le premier but, s'est certainement pris un sacré savon dans le vestiaire.

0⃣-1⃣ | Ederson un peu trop relax, qui offre un goal tout fait à Kulusevski ⚽

Le regard de Pep' après la boulette 😂😡 pic.twitter.com/mUchD1I5S1 — VOOsport (@VOOsport) January 19, 2023

0⃣-2⃣ | Chaos à l'Etihad, deux minutes après avoir encaissé le premier goal, Tottenham enfonce Manchester City ça via Emerson Royal 🤯 On suppose que pour une fois, les supporters des Gunners pourraient se réjouir de la victoire de leur rival londonien 😁 pic.twitter.com/nGSwviuDaZ January 19, 2023

Pas de panique pour Guardiola, qui ne fera pas entrer KDB. La révélation du dernier Mondial, Julian Alvarez, réduit l'écart à la 51e, avant qu'Erling Haaland inscrive son 22e but de la saison pour ramener les deux équipes à égalité. On sent alors que l'édifice Spur est en train de s'écrouler : Riyad Mahrez, à l'assist sur le 2-2, fait 3-2 lui-même à la 63e minute. L'Algérien sera l'homme du match, puisqu'il fera même le break pour le détail dans les arrêts de jeu (4-2, score final) !

🔥🔥 Mais quel match ! En seulement deux minutes de jeu, les Citizens sont de retour grâce à leur jeune pépite Julian Alvarez et l'inévitable cyborg, Erling Haaland 🇦🇷🇳🇴 Comment dit-on incroyable en Norvégien encore? 🦾 pic.twitter.com/CsDWFosBOl — VOOsport (@VOOsport) January 19, 2023