Leandro Trossard tient son transfert rêvé : "Je veux faire partie de l'histoire d'Arsenal"

Leandro Trossard quitte Brighton & Hove Albion et rejoint le leader de Premier League, Arsenal. Un transfert prestigieux, avec l'objectif clair de franchir un palier dans sa carrière.

Ca y est : après de longues semaines d'informations et de rumeurs provenant d'Angleterre, Leandro Trossard est un joueur d'Arsenal. A 28 ans, celui qui est notamment passé par OHL, Westerlo et Lommel avant de se révéler définitivement à Genk, quitte les Seagulls dans un climat un peu spécial, lui qui avait été écarté dernièrement par Roberto De Zerbi suite à son comportement et son manque d'implication.

Pour présenter sa nouvelle recrue, Arsenal a mis les petits plats dans les grands et a publié une longue interview dans laquelle Trossard affiche de grandes ambitions chez les Gunners.

"(Arsenal) est un grand club", a déclaré un Trossard tout sourire. "Je suis très excité. Tout le monde a pu voir comment joue Arsenal joue (cette saison). Je suis ici pour les aider, pour accomplir leurs rêves et les miens."

Photonews

A Arsenal, Trossard portera le numéro 19. Et il ne l'a pas choisi par hasard : "J'ai choisi ce numéro parce que ma première saison complète était celle en 2019 en Belgium (à Genk). Cette saison-là avait été très bonne pour moi." Trossard ne s'y trompe pas : cette année-là, Genk avait remporté le titre de champion de Belgique. Une performance que l'ailier espère bien réitérer, mais en Premier League, dans l'un des meilleurs championnats du monde, cette fois-ci.

Un transfert en or...pour s'imposer aussi chez les Diables

Trossard est également revenu sur ses derniers mois passés chez les Seagulls, qui l'ont vu réaliser de très solides performances et inscrire 7 buts cette saison - notamment un triplé à Liverpool. "Je pense que c'est pour l'instant ma meilleure saison. J'étais en très grande forme. A la Coupe du monde, je n'ai pas beaucoup joué à cause de la situation."

Une situation que l'on peut définir d'assez compliquée chez les Diables Rouges. Rarement titulaire, Trossard s'était montré sous son avantage en se montrant décisif plusieurs fois. Arrivant gonflé à bloc au Qatar, il avait très clairement postulé pour une place dans le 11 de départ. Roberto Martinez lui avait préféré Eden Hazard au poste d'ailier gauche et, lors de ses 103 minutes jouées en poules, Trossard n'avait pas surnagé dans une équipe belge en perdition. Ce transfert lui permet donc de s'affirmer d'autant plus comme un titulaire en puissance, surtout depuis la retraite internationale d'Eden.

Avec les compliments d'Arteta

Très en vue sous Graham Potter, bien moins sous De Zerbi, Trossard débarque dans un Arsenal new-gen où les inspirations de Mikel Arteta apportent un vent de fraîcheur sur les pelouses de Premier League. Si on sait que le Belge a besoin de sentir que lui accorde son coach, il a déjà parlé avec l'Espagnol, qui semble compter sur lui et apprécier son profil.

"Ils (Arteta et le directeur sportif, Edu) m'ont dit qu'ils m'appréciaient vraiment en tant que joueur, que je conviendrais vraiment au système et à la façon dont ils veulent jouer (...) Ils ont hâte de travailler avec moi et vice-versa. Je suis très heureux de travailler avec eux et je pense que Mikel est un excellent entraîneur", s'est réjouit Trossard.

Ce vendredi en conférence de presse, Arteta ne s'est, lui non plus, pas privé de couvrir son nouveau joueur de compliments. "Nous sommes très heureux de l'avoir. C'est un joueur que nous suivons depuis un certain temps déjà. L'opportunité s'est présentée. Nous avions besoin d'un joueur qui soit assez polyvalent pour jouer à différents postes", a déclaré l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City. "Il connaît le championnat, il a suffisamment d'expérience ici et je pense qu'il peut avoir un impact immédiat sur l'équipe. Nous devons penser à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Il correspond (à cette vision). C'est un joueur très intelligent. Quand on regarde sa carrière et ce qu'il a fait ces dernières années, c'est un joueur qui colle à notre façon de jouer."

Tout est donc désormais en place pour que Trossard, qui pourrait être disponible ce dimanche face à Manchester United, fasse étalage de son talent dans un club majeur. "Le club a une histoire tellement riche. Je veux en faire partie", a lancé le natif de Waterschei.

Go on Trossard, Belgium is watching !