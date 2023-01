Le retour de Romelu Lukaku attendu contre Empoli

Big Rom' devrait jouer lundi soir, mais ne sera probablement titulaire.

Après avoir assisté, depuis le banc des remplaçants, à la claque infligée à l'Inter au Milan AC en Supercoupe d'Espagne, Romelu Lukaku devrait rejouer contre Empoli, lundi soir, en Serie A. C'est en tout cas le pronostic de la Gazzetta dello Sport qui estime que le Diable Rouge est prêt à jouer, mais pas encore à être titulaire.

Plutôt bon contre le Napoli, lors du match de reprise de l'Inter, Romelu Lukaku avait ensuite fait une apparition plus délicate, quelques jours plus tard, à Monza, avant de se blesser au genou et de louper les trois matchs suivants de l'Inter.