Un troisième joueur belge à Empoli

À 18 ans, Noah Stassin quitte les Pays-Bas pour l'Italie.

Une nouvelle destination pour Noah Stassin. L'international belge U18 a quitté Heerenveen pour Empoli, où il a signé un contrat d'un an et demi. Il rejoint deux autres Belges à Empoli: Koni De Winter qui est prêté par la Juve et qui a disputé neuf rencontres depuis le début de la saison et Noah El Biache, un milieu offensif de 17 ans, qui était arrivé en provenance du Standard en 2021.

Âgé de 18 ans, Noah Stassin était passé par les centres de formation du Cercle, de La Gantoise et du Club de Bruges, avant de rejoindre Heerneveen en juillet 2021. Il compte deux caps avec l'équipe nationale U18 et a également disputé une rencontre avec les U15.