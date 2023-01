🎥 Le Napoli fait chuter la Roma avec un but sensationnel d'Osimhen !

Le Napoli continue de dominer la Serie A de la tête et des épaules.

Naples, leader, accueillait ce dimanche l'AS Rome, 6e. Un vrai choc, qui a tenu toutes ses promesses.

C'est l'ancien Carolo Victor Osimhen qui a ouvert les hostilités d'un enchaînement fantastique conclu par une frappe surpuissante juste en- dessous de la barre de Rui Patricio (17e).

Mais la tâche des Partenopei ne sera pas aussi simple, qui va subir une belle résistance de la part des hommes de José Mourinho. Alors que l'on rentrait dans le dernier quart d'heure et que le Napoli se dirigeait vers une victoire sur le score de 1-0, El Shaarawy a surgi et a égalisé !

Si on connaissait la force collective, technique et offensive de Naples, leur force mentale est aussi remarquable. La preuve avec Simeone qui était monté 10 minutes plus tôt et qui a inscrit le but de la victoire (2-1, 86e) !

Avec 13 (!) points d'avance sur l'Inter Milan, Naples est seul et large leader de Serie A. Les hommes de Spaletti impressionnent week-end après week-end et enchaînent un 4e succès d'affilée.