Dessers, malgré sa dernière place, vit son rêve en Italie : "Je joue contre des gars que je regardais à la télévision"

Cyriel Dessers a propulsé Cremonese en demi-finale de la Coupe d'Italie, mercredi. En revanche, en championnat, l'attaquant ne fait pas aussi bien. En effet, Cremonese lutte contre la relégation et se trouve en toute dernière position.

Dessers s'y attendait quelque part. "C'est quelque chose de différent pour changer, hein, après des années au sommet avec Feyenoord et Genk", a déclaré Dessers à Het Nieuwsblad. "Mais je savais que c'était un scénario réaliste quand je suis arrivé ici. Jouer dans une grande ligue a toujours été un rêve."

"Mais j'ai toujours dit que je voulais jouer - devenir deuxième ou troisième attaquant dans une 'grande' équipe était aussi une option, mais ça ne me plaisait pas. De plus, je pense que la dernière place ne correspond pas au football que notre équipe propose et au sentiment que nous avons après les matchs."

Il ne regrette pas du tout son geste. "Le championnat italien est au top, n'est-ce pas", dit Dessers. "La Serie A est vraiment d'un niveau différent. Jouer au football au Stadio Olimpico, à San Siro, jouer contre des joueurs de renommée mondiale, voilà ce pour quoi vous faites ce métier. Samedi, contre l'Inter, Lukaku et Dzeko sont venus discuter avec moi. Des hommes que je regardais moi-même à la télévision avant de devenir pro. Que de tels joueurs vous apprécient est bien sûr agréable."