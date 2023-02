"Il est le grand mal de ce club" : Mohamed Dahmane attaque le président de la RAAL et dévoile des agissements curieux lors de la mise à l'écart de Beni Badibanga

Le président de l'Olympic ne mache pas ses mots envers son homologue louvièrois.

Le match entre l'Olympic Charleroi et la RAAL de ce samedi s'annonce pour le moins tendu. A la polémique quant aux prix des places réservées aux supporters louvièrois en déplacement (17 euros, de quoi faire enrager les visiteurs, dont beaucoup ne se déplaceront pas), le président carolo Mohamed Dahmane s'est justifié dans un communiqué diffusé sur le site du club : "Nos supporters ont payé 20€ lors du match aller (voir pièce jointe) et pourtant nous n’en avons pas fait un scandale. Nous avons des obligations à respecter (Police) et une organisation à mettre en place. Feriez-vous venir des personnes qui vous manquent de respect sans assurer une sécurité pour les autres ? Organiser la venue de la Raal n’est jamais simple, il suffit de regarder ce qui s’est encore passé lors de leur dernier déplacement au Patro".

Mohamed Dahmane a ensuite dévié sur Salvatore Curaba, le président de la RAAL qu'il accuse d'agissements déloyaux, notamment dans les affaires qui mêlent les joueurs Beni Badibanga (qui a été mis de côté par les Louvièrois) et Jérémie Lioka Lima (qui est toujours à l'Olympic). Selon le président de l'Olympic et les documents qu'il présente, Salvatore Curaba l'aurait contacté pour un joueur et lui proposer de "lyncher" Beni Badibanga lors de sa mise à l'écart : "J’ai refusé de m’associer à lui car humainement je ne pouvais pas faire cela à Beni Badibanga donc je le dis ouvertement, cet homme est le grand mal de ce club car humainement il n’a rien compris au sens de la vraie vie…Réussir via les voies du mal n’est que jouissance éphémère…Il perturbe intelligemment tout ce qui est sur son passage sans gêne et avec toutes les armes pour arriver à ses fins. Vouloir briller en éteignant les autres, je ne mange pas de ce pain là. Le fair-play ça ne s’achète pas…C’est une question d’éducation".



Il termine en nuancant : "Je n’ai aucun problème avec la Raal, juste avec les mauvaises personnes, peu importe le club", souhaitant par la même occasion que "le bon sens l'emporte". Passûr que cela suffise pour apaiser les tensions qui s'annoncent lors de la rencontre.