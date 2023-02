Victor Osimhen vers un grand club de Premier League ?

Victor Osimhen fait sensation en Italie et mène le Napoli vers un titre de champion de plus en plus probable. Le Nigérian ne passe pas inaperçu en Angleterre.

Si Naples soulève son premier Scudetto depuis 1990, Victor Osimhen y sera pour beaucoup. Le Nigérian compte déjà 16 buts en 17 rencontres de Serie A cette saison et dispute la meilleure saison de sa carrière. À 24 ans seulement, il semble encore avoir une marge de progression impressionnante. Reste à voir si le Napoli pourra le conserver. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Manchester United, qui voudrait se renforcer l'été prochain, préparerait une énorme offre pour l'ancien buteur du Sporting Charleroi. Les Red Devils seraient prêts à mettre près de 118 millions d'euros pour Victor Osimhen, estimé à 70 millions par Transfermarkt - qui sous-évalue le marché anglais depuis quelques mois, celui-ci ayant complètement explosé. Erik ten Hag se cherche un attaquant, d'autant plus qu'Anthony Martial pourrait quitter le club.