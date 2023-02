Zlatan Ibrahimovic croit en Charles De Ketelaere : "Il faut encore qu'il se débloque !"

Le Roi Zlatan s'est montré optimiste quant à l'explosion de son jeune coéquipier à l'AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic n'est pas encore fini. A 41 ans, le géant suédois a annoncé son grand retour sur les terrains dans une intreview accordée à Sport Mediaset.

Le média italien n'a pas loupé non plus l'occasion de questionner le vétéran sur l'état de forme de Charles De Ketelaere, dont l'adaptation au Milan AC est compliquée et est passée au crible par la presse transalpine.

Zlatan s'est alors montré optimiste. "Pour mieux le connaître, je dois être dans le vestiaire tous les jours. La pression est grande sur lui à cause de son prix. Il a du talent et beaucoup de potentiel, il a juste besoin de trouver la bonne façon de se développer. Il est loin de chez lui dans une ville qu'il ne connait pas, il doit encore s'habituer à ce nouvel environnement. Mais quand tu arrives au Milan AC, tout le monde t'aide. Il a juste besoin d'être débloqué et ensuite tout commencera", a assuré le joueur emblématique des Rossoneri.