Victoire à l'arrachée pour l'Atletico de Carrasco et Witsel

Réduit à dix, l'Atletico a émergé dans les toutes dernières minutes sur la pelouse du Celta Vigo.

Éliminé de toutes les autres compétitions, l'Atletico n'a plus le droit à l'erreur en Liga, mais les Colchoneros sont passés tout près d'une nouvelle désillusion sur la pelouse du Celta Vigo, dimanche soir. Dominée pendant une majeure partie et réduite à dix suite à l'exclusion de Stefan Savic à la 70e, l'équipe de Diego Simeone semblait partie pour concéder le partage.

Mais c'était sans compter sur une accélération de Yannick Carrasco et sur le sens du but de Memphis Depay. Monté à la pause, le Diable Rouge a débordé sur le côté gauche avant de frapper, sa tentative a été contrée et le ballon est revenu dans les pieds du Néerlandais qui en a profité pour planter le but de la victoire à la 88e minute.

Suffisant pour permettre à l'Atletico de s'imposer. Une victoire à laquelle a également participé Axel Witsel, monté en fin de rencontre, et qui permet aux Colchoneros, quatrièmes de Liga, de se rapprocher à un point du podium.