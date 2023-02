Le Jong Genk connaît son adversaire en 1/8e de finale de Youth League

Après avoir vaincu la Juventus aux tirs au but en 1/16es de finale, le Jong Genk affrontera l'Atlético de Madrid en 1/8es de finale de Youth League, la Ligue des Champions des équipes U19.

Qualifié pour le tableau final de la compétition suite à ces précédentes victoires contre le Slavia Prague et Coleraine, le Jong Genk rencontrera donc un nouveau gros morceau. Les Colchoneros avaient terminé premiers de leur groupe, devant Porto, le Club de Bruges et Leverkusen. Ils étaient donc directement qualifiés pour les 1/8es de finale, sans passer par les 1/16es.

En cas de nouvelle qualification, les Limbourgeois affronteront le vainqueur de la confrontation entre l'AC Milan et le RUH Lviv.

