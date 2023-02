Lunaire : un dirigeant du PSG...se prend pour l'entraîneur

De quoi faire naître une nouvelle polémique au sein du club parisien.

Alors que l'on s'approchait des dernières minutes du match PSG - LOSC (gagné par les Parisiens après un coup franc supersonique de Messi), le dirigeant sportif du club parisien Luis Campos s'est invité dans la zone technique, donnant des consignes aux joueurs du PSG et protestant auprès du corps arbitral.

Un comportement surprenant de la part de l'ancien dirigeant de Lille (ça ne s'invente pas), perçu par les médias français comme un manque de respect criant au coach Christophe Galtier.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a calmé le jeu. "Ce n'est pas de l'ingérence (...) Luis est un passionné, un compétiteur assoifé de victoire, et on a des objectifs très elevés. A Monaco il n'y a pas du tout eu de l'ingérence. Il y a eu de la colère mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui moi je suis devant lui donc je ne vois pas derrière. Evidemment qu'il y a des images qui circulent. Luis est un passionné, un compétiteur. Et ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. Luis fait partie de l'encadrement technique et sportif, ça ne me pose aucun problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion. La passion", a répondu Galtier dans des propos relayés par RMC Sport.