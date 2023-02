"Je n'ai plus envie de souffrir" : l'Equipe de France féminine plonge dans le chaos après les révélations de sa capitaine Wendie Renard

La joueuse a annoncé sur ses réseaux sociaux ne pas vouloir disputer la Coupe du Monde cet été. Et elle a déjà entraîné deux autres joueuses avec elle.

Après les polémiques à répétition des Bleus en amont du Mondial qatari, on pensait difficile de pouvoir faire pire en matière de préparation. Mais à cinq mois de la Coupe du Monde, l'équipe féminine a frappé fort. Cette après-midi, la capitaine Wendie Renard a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué stipulant qu'elle ne serait pas au rendez-vous, mettant en cause "le système actuel".

Elle déclare notamment : "C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir". Des mots forts qui font sans doute écho aux multiples tensions avec la sélectionneuse Corinne Diacre. Dans la foulée, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, deux autres cadres de l'équipe, ont montré leur soutien en prenant elles aussi leurs distance avec l'Equipe de France. Le groupe vit bien.