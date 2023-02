🎥 Victor Osimhen fait encore monter ses statistiques pour aider Naples à prendre le large en tête de la Serie A

đŸŽ„ Victor Osimhen fait encore monter ses statistiques pour aider Naples Ă prendre le large en tĂȘte de la Serie A

L'ancien Carolo n'en finit plus de marquer. Et son Ă©quipe n'en finit plus de gagner.

Match après match, Naples se dirige implaccablement vers un titre qui ferait à nouveau rugir toute la ville. Hier soir, l'équipe s'est imposée 0-2 à Empoli. Les hommes de Luciano Spalletti se sont facilités la tâche en inscrivant deux buts avant la demi-heure, le premier étant l'oeuvre d'Ardian Ismajli, un joueur adverse, avant que Victor Osimhen ne fasse le break quelques minutes plus tard, en réagissant parfaitement à un ballon relaché par le portier adverse. L'ancien de Charleroi reste tout simplement sur une série de huit matchs consécutifs avec au moins un but inscrit en championnat. Depuis son retour de blessure mi-octobre, l'attaquant présente un bilan de 17 buts et 3 assists en 15 matchs. Bien aidé par son buteur fétiche, Naples enchaîne une huitième victoire consécutive malgré la carte rouge de Mario Rui en fin de rencontre. De quoi prendre...18 points d'avance sur l'Inter Milan qui se déplace ce midi à Bologne. OSIMHEN NE PEUT PAS ARRÊTER DE MARQUER DES BUTS AVEC LE NAPOLI ! đŸ€Żâ€ïž



