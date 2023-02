Un derby spectaculaire et renversant entre la Juve et Torino

La Juventus et le Torino ont fait le show mardi soir en Serie A. Avec une victoire plus prestigieuse que précieuse à la clé pour la Vieille Dame.

Repoussée à distance du top 4 après avoir écopé d'une pénalité de 15 points, la Juventus a sans doute abandonné toutes ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions. Mais les Bianconeri n'ont pas pour autant laissé tomber la Serie A et ils l'ont prouvé mardi soir en domptant le Torino.

La Juventus a pourtant été menée à deux reprises dans ce match, mais elle est à chaque fois revenue au score et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de partié (2-2, buts de Karamoh et Sanabria pour Torino, et de Cuadrado et Danilo pour la Juve).

Et c'est dans les 20 dernières minutes que la Juventus a fait la différence grâce à des buts de Bremer et de Rabiot. Un succès (4-2) qui permet à la Vieille Dame de grimper à la septième place, à six points de l'Atalanta et à dix points du top 4.