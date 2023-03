Marseille se réveille avec la gueule de bois : "On a honte"

Les Marseillais ont été éliminés de la Coupe de France après leur défaite aux tirs au but face à Annecy, une équipe de Ligue 2. Une "faute professionnelle", selon Mattéo Guendouzi.

"C'est une énorme désillusion. C'est comme une faute professionnelle. On a raté notre chance ce soir", a déclaré un Mattéo Guendouzi dépité après la rencontre.

"On a fait un non-match. Je ne parle même pas des penaltys, parce qu'un match comme ça, on doit le terminer bien avant. On ne s'en prendre qu'à nous-même. Nous n'avons pas su répondre présent ce soir. Il va falloir vite relever la tête, car ce n'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas normal, vraiment."

"On n'a pas été bons. On s'est fait punir sur phases arrêtée", a continué un Guendouzi réaliste. "On a honte. Pour nous, le club, les supporters qui attendaient ce trophée tout comme nous - et qui sont venus à 65 000 ce mercredi. On a vraiment honte envers nous-même. On ne peut pas continuer sur cette lancée-là."