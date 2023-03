🎥 Le superbe but de Mancini, le bon coup de la Roma

Les Romains ont dominé la Juve. Ils restent accrochés au bon wagon et continuent de croire à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Après la défaite surprise de mardi soir contre Cremonese, la Roma a parfaitement redressé la barre en remportant le choc du week-end, dimanche soir, contre la Juventus (1-0).

Une victoire qui s'est dessinée en début de seconde période, quand Gianluca Mancini a envoyé une frappe surpuissante dans le but de Szczesny. Un but fatal à la Juve, qui n'a pas su revenir dans la rencontre et qui a même terminé la rencontre à dix, suite à l'exclusion de Moïse Kean... qui était monté au score quelques secondes plus tôt.

Au classement, la Roma profite à merveille du faux-pas du Milan AC: les Romains reviennent à hauteur des Rossoneri à la quatrième place, avec un point de retard sur la Lazio et trois sur l'Inter. La Juve pointe à la huitième place avec six unités de retard sur le top 6.