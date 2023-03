🎥 Liverpool en passe 7 à Manchester United, son rival historique !

Les Reds infligent une casquette à leur rival historique et confirment leur retour en forme.

This is Anfield. Dans une ambiance digne de la réputation de ce stade, Liverpool a absolument étrillé Manchester United, son rival historique (7-0) ! Un score fleuve amorcé par Cody Gakpo, qui ouvre le score en fin de première période (43e) après 45 premières minutes équilibrées.

1⃣ - 0⃣ | GAKPOOOOO 🔥😍



Le Néerlandais met @LFC sur orbite dans ce choc face à @ManUtd 🔴



Quelle intensité proposée par les deux équipes dans cette première période

Au retour des vestiaires, le naufrage défensif de Manchester United commence. En trois minutes, Darwin Nunez (47e) et Cody Gakpo (50e) confirment la victoire des hommes de Jürgen Klopp, qui peuvent commencer à dérouler. Les Reds ont beaucoup souffert cette saison et rouler sur Manchester United, c'est se donner un boost important pour la dernière ligne droite.

Les Reds déroulent 🔥🤯



En trois minutes, les hommes de Jurgen Klopp en passent deux à @ManUtd 💯



Mention spéciale à cette contre-attaque folle sur le troisième but

Mo' Salah y va de son doublé (4-0, 66e et 6-0, 83e), tout comme Darwin Nunez (5-0, 75e). En fin de match, Roberto Firmino se joint à la fête (7-0, 90+1). Un score de tennis et plus précisément un score de tie-break pour Liverpool qui confirme son retour en grande forme et profite du revers de Tottenham pour revenir à 3 longueurs de la 4e place synonyme de Ligue des Champions. Troisième, United voit son rival du jour revenir à 7 longueurs.