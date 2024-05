Le grand chantier en défense centrale à Anderlecht : avec les dossiers Debast et Vertonghen, le club a défini une priorité

Anderlecht devra très probablement se passer de Jan Vertonghen contre le Club de Bruges. On parle avec prudence, car une surprise n'est jamais exclue. Mais il est très probable que Federico Gattoni soit à nouveau titulaire. Et ils en sont déjà très satisfaits.

Federico Gattoni a déjà été sérieusement testé lors de ces Playoffs. Au cours de la saison régulière, le défenseur argentin n'a accumulé que 98 minutes de jeu. En raison de la suspension de Zeno Debast et de la blessure de Jan Vertonghen, son compteur atteint déjà 259 minutes en playoffs.

Et il s'en est plutôt bien sorti à chaque fois. Brian Riemer en a encore parlé vendredi dernier: "Il aime la bataille, il a cet aspect sud-américain naturel dans sa défense", a souri l'entraîneur. "Quand il faut se battre, il est en première ligne."

Le staff technique a déjà pris sa décision et Jesper Fredberg n'a pas besoin d'être convaincu davantage. Avec le départ quasi certain de Zeno Debast et l'avenir de Jan Vertonghen encore incertain, ils veulent le garder.

Vers une nouvelle période de prêt à Anderlecht ?

À Séville, il est toujours sous contrat jusqu'en 2027 et il n'y a pas d'option d'achat, mais un nouveau prêt avec cette fois une option d'achat est envisagée. Les deux prochains matchs seront décisifs.

Gattoni est déjà bien intégré dans l'effectif. Anderlecht aura probablement besoin de trois nouveaux défenseurs la saison prochaine. Le garder serait déjà une excellente chose.