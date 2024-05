Lukaku et les Diables Rouges devront se maîtriser : l'UEFA impose une nouvelle règle assez spéciale pour l'Euro en Allemagne

Pendant l'Euro en Allemagne, l'UEFA ne veut pas voir les arbitres pris d'assaut par les joueurs après une décision. Seul le capitaine obtiendra des explications, les autres recevront un carton jaune.

Un mois avant le début du tournoi en Allemagne, Roberto Rosetti, l'arbitre principal de l'Union des associations européennes de football (UEFA), a annoncé que cette mesure serait mise en place.

Cette proposition avait déjà été évoquée la saison dernière en Premier League, mais n'avait pas été mise en œuvre. L'UEFA va maintenant l'expérimenter officiellement.

Avec cette mesure, l'UEFA espère améliorer l'atmosphère sur le terrain et créer une image plus positive du football. Rosetti explique : "Nous voulons que les arbitres donnent plus d'explications sur leurs décisions."

"Nous croyons qu'un dialogue constructif entre les arbitres et les capitaines sera bénéfique pour tous et que nous pouvons ainsi avoir un impact positif sur l'avenir de ce sport", ajoute l'arbitre principal.

Si le gardien est le capitaine, l'équipe pourra désigner un joueur de champ pour discuter avec l'arbitre. Chez les Diables Rouges, Kevin De Bruyne est le capitaine suivi de Romelu Lukaku.