Deux Anderlechtois de retour en force, une autre équipe place quatre joueurs : découvrez notre onze du weekend

La huitième journée des Playoffs s'est terminée hier soir avec le match au sommet entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Voici notre onze du weekend.

Gardien

Une fois n'est pas coutume, aucun gardien n'a vraiment été déterminant en sauvant des points pour son équipe ce weekend. Mais Warleson décroche tout de même sa place entre les perches pour ses sorties pleines de personnalité pour soulager la défense du Cercle lorsque l'Antwerp s'est enfin mis à pousser dans le dernier quart d'heure.

Défense

Dans une défense à trois, on retrouve son coéquipier Jesper Daland. L'absence de Vincent Janssen au profit d'attaquants plus mobiles aurait pu poser problème au Norvégien, qui aime être au contact de son adversaire direct, mais cela ne s'est pas fait ressentir. Daland a écoeuré les Anversois, étant l'un des premiers contributeurs des récupérations rapides par ses anticipations.

© photonews

A ses côtés, on retrouve deux défenseurs buteurs sur corner. Franco Russo a marqué le seul but de la rencontre entre Louvain et La Gantoise et a ensuite tenu la baraque derrière, tandis que Koki Machida a permis à l'Union de revenir en fin de match contre le Club de Bruges.

Milieu de terrain

Dans un rôle de piston gauche, Hugo Siquet a une nouvelle fois fait des merveilles au Cercle de Bruges. Tant défensivement qu'offensivement, l'ancien du Standard a livré un match de patron face à l'Antwerp.

Dans un autre registre, Thomas Delaney a également été omniprésent dans le milieu de terrain d'Anderlecht. Joueur ayant le plus couru face à Genk, il est également celui qui a cassé le plus de ligne par ses passes, tout en s'infiltrant lui-même à plusieurs reprises.

© photonews

A ses côtés, les 45 minutes de Yari Verschaeren lui ont suffi pour inscrire un but absolument splendide et de s'offrir une place dans notre onze, récompensant sa montée en puissance dans cette première mi-temps. Et ce même si Antoine Bernier aurait lui aussi mérité une place vu son nouveau match plein avec Charleroi.

Enfin, la place de piston droit revient à Henok Teklab. Souvent préféré à,Loïc Lapoussin ces dernières semaines, l'Allemand a justifié la confiance d'Alexander Blessin avec une frappe tout bonnement imparable pour permettre à l'Union d'ouvrir le score au Jan Breydelstadion.

Attaque

Andreas Skov Olsen lui a ensuite répondu du tac au tac en inscrivant un doublé. De faire basculer la rencontre et largement mériter sa place sur le flanc gauche de ce onze du weekend. Quel luxe de pouvoir le faire monter à la pause lorsque l'équipe peine à faire la différence.

A la pointe de l'attaque, Kevin Denkey est à nouveau récompensé pour son énorme match face à l'Antwerp. Le Togolais n'a pas eu peur de se frotter à Toby Alderweireld et n'a pas remporté moins de duels que d'habitude pour autant, se montrant très précieux dans son jeu de combinaison. Il a également marqué son 27e but de la saison (le quatrième en Playoffs) pour faire le break juste avant la mi-temps.

La dernière place de notre onze revient à Adriano Bertaccini, auteur d'un doublé face à Malines pour offrir la victoire à Saint-Trond. Après des premières semaines compliquées au Stayen, l'ancien goleador du RFC Liège finit la saison en force et marque des points pour le prochain exercice.

L'équipe du weekend :