Le Stade Rennais et ses Belges éclipsés

Un seul but pour décider de la dernière rencontre du week-end en Ligue 1. Avec ses trois Belges, le Stade Rennais concède sa troisième défaite de la saison à domicile.

Fin de série pour le Stade Rennais. Après trois victoires consécutives, Rennes a été battu sur sa pelouse par l'Olympique de Marseille. Les Marseillais étaient pourtant en plein doute, après la lourde défaite du week-end dernier contre le PSG et l'élimination surprise en Coupe de France de mercredi contre Annecy.

Mais l'OM a été plus réaliste et plus solide que son hôte du soir. Une seule phase arrêtée aura suffi aux hommes d'Igor Tudor pour faire la différence. Parfaitement servi au second poteau, Sead Kolasinac a planté l'unique but du match.

Les trois Belges de Rennes ont participé à cette rencontre: Jérémy Doku s'est blessé et a dû céder sa place à la 26e minute de jeu, Arthur Theate a disputé l'intégralité de la rencontre et Ibrahim Salah est monté à la 73e minute.