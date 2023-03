Thierry Henry lâche le surnom de Kylian Mbappé

Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 201 buts, le nation de Bondy a gagné l'admiration de Thierry Henry.

Thierry Henry se dit impressionné par Kylian Mbappé (24 ans, 22 matchs et 18 buts en L1 cette saison) et par sa détermination au quotidien. "Pour moi, on ne parle pas assez de son professionnalisme", a souligné le consultant de Prime Video. "On parle toujours de ses buts, de ses accélérations mais c'est un mec qui travaille, qui vient tôt à l'entraînement, qui est toujours sur le terrain, qui veut toujours apprendre et qui veut toujours essayer d'aller plus loin. Quand tu regardes les deux patrons qu'il y avait avant lui, Ronaldo et Messi, c'est la même chose. C'est pour ça que je l'appelle 'l'héritier', parce que c'est lui qui arrive après, c'est plus que clair."

"Mais c'est son envie que j'aime, sa compréhension du jeu, il est intelligent aussi. Il faut se lever de bonne heure pour mettre 201 buts en 247 matchs. Il faut vivre et respirer football, il faut avoir cette envie. Et c'est ça qui fait que j'ai cette admiration pour lui. Je sais que c'est dur de rester au haut niveau et de faire ce qu'il fait", a lâché l’ex-international français.