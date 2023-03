Eden Hazard a dépassé Gareth Bale (et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid)

Eden Hazard ne décolle pas du banc du Real Madrid cette saison, alors qu'il nourrissait de grands espoirs. Il a pourtant passé un cap : récemment, il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club madrilène.

Eden Hazard est-il encore un joueur de football ? La question, si triste qu'elle soit, se pose : l'ex-Diable Rouge de 32 ans a disputé 67 minutes en 2023, en Copa del Rey face à Cacereño (sans convaincre). Depuis septembre (!) dernier, il n'a pas décollé du banc en Liga.

Pourtant, ce matin, la nouvelle tombait dans la presse internationale : après une discussion avec le club, Hazard aurait fait savoir ses intentions, à savoir rester à Madrid jusqu'à la fin de son contrat, jusqu'en 2024. Selon The Athletic, une seule destination le convaincrait l'été prochain : les USA. Pour raisons familiales, il souhaite rester en Espagne.

Plus cher que Gareth Bale

Entre temps, Eden Hazard aura au moins battu un record au Real Madrid : au fil de divers bonus inclus dans son transfert, il a dépassé récemment les 101 millions d'euros dépensés par le club merengue pour Gareth Bale. Hazard est donc le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid à ce stade.

Il en est également le plus gros flop, et ce record-là sera très difficile à aller chercher. Sans changement d'entraîneur à la tête du Real Madrid, qui bouleverserait totalement la hiérarchie au sein du groupe et relancerait Hazard, son temps de jeu n'augmentera pas. Et d'ici à la saison prochaine ? On peine à voir comment il garderait le niveau de jeu encourageant qui était pourtant le sien à la Coupe du Monde 2022...