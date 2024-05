Inquiétude au Club de Bruges avant "le match du titre" face à Anderlecht ?

Sous Nicky Hayen, le Club performe lors de ces Champions Play-offs. Ce dimanche, Bruges se retrouvera face à une grande finale et sera obligé de battre le RSC Anderlecht. Le Club de Bruges devra se passer d'Igor Thiago. L'attaquant brésilien s'est blessé ce lundi contre l'Union Saint-Gilloise et ne jouera plus cette saison.

Ferran Jutgla devrait normalement le remplacer en attaque. Mais Nicky Hayen devra faire un choix sur les flancs, ce qui ne sera pas facile. C'est également l'avis de Vital Borkelmans, ancien joueur du Club.

"Je ne sais pas s'ils doivent forcément commencer avec Skov Olsen", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Après 20 minutes (contre l'Union), il était déjà à bout de souffle. Je n'avais jamais vu ça. Pour lui, c'est juste dans la tête. Il pense à son transfert et à l'Euro, mais il ne devrait pas du tout y penser."

Le Club de Bruges a intérêt à espérer que Skov Olsen ne soit pas trop préoccupé par un éventuel transfert cette semaine. Les Brugeois auront grand besoin de leur joueur phare lors des deux prochains matchs. A peine monté au jeu, il a marqué un doublé face à l'Union.

"Il faut se concentrer sur le titre de champion", a continué Borkelmans. "Il a marqué deux fois. Cela devrait le booster. Vous ne pouvez pas être fatigué - cela m'a énormément agacé. C'est pourquoi il faudrait commencer avec Skoras et Nusa, qui a réalisé de belles choses lundi. C'était aussi nécessaire à ce niveau. Il faut laisser Skoras commencer à droite et voir s'il peut faire la différence", conclut Borkelmans.