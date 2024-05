Les comptes du Standard pourraient bien être gelés

Le Standard vit un véritable cauchemar depuis le début de la saison. Des problèmes qui se produisent sur et en dehors du terrain.

Rien ne va plus pour le Standard qui est au coeur de l'actualité pour les mauvaises raisons. Pendant plusieurs semaines, tous les yeux étaient rivés sur le terrain et les performances catastrophiques des joueurs.

Désormais, les regards sont tournés vers la direction du club qui prend l'eau et qui enchaîne les casseroles. C'est un vrai combat qui se joue entre le club et 777 Partners, qui ne devrait pas faire long feu à Sclessin.

Ce jeudi d'ailleurs, en référé, le tribunal de première instance de Liège devra rendre un jugement dans une affaire qui implique l'Immobilière Standard de Liège et le groupe américain.

Le tribunal peut demander le gel des comptes

Pour rappel, les anciens actionnaires n'ont toujours pas reçu la deuxième tranche attendue depuis le 15 avril dernier, soit il y a plus d'un mois.

En cas de jugement favorable pour l'Immobilière, les actions de 777 Partners pourraient être saisies et le tribunal pourrait également demander le gel des comptes du club, rapporte la Dernière Heure.

Il s'agirait d'un énorme coup dur en plus pour les Rouches qui sont actuellement au coeur d'un nouveau problème au niveau du paiement des salaires (LIRE ICI).