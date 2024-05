Tedesco et les Belges tremblent : Kevin De Bruyne sort encore blessé, Guardiola donne de ses nouvelles

Kevin De Bruyne a donné un assist ce mardi sur la pelouse de Tottenham, et Manchester City est en tête de la Premier League. La routine... comme, tristement, le fait que le Diable Rouge soit sorti sur blessure.

Est-ce une petite catastrophe qui se profile à l'horizon pour les Diables Rouges ? Ce mardi soir, alors que Manchester City l'emportait sur la pelouse de Tottenham (0-2), Kevin De Bruyne a encore été décisif, délivrant un 10e assist cette saison en Premier League... mais est sorti blessé.

De Bruyne s'est en effet écroulé après un duel avec Pape Sarr, à la 56e minute de jeu. Le Diable Rouge a pris un gros coup sur la cheville et n'a pas pu garder sa place, il a été remplacé à la 68e minute de jeu par Jérémy Doku.

Après la rencontre, Pep Guardiola a donné une brève update concernant son joueur. "Kevin a un problème à la cheville", a déclaré l'entraîneur, sans donner plus de détails. Quand on connaît la fragilité du Belge, il y a naturellement de quoi être inquiet, mais on en saura certainement plus dans les prochaines heures.

Kevin De Bruyne manquera-t-il l'Euro 2024 ?

Manchester City, avec cette victoire, est en tête du championnat avec un match à jouer face à West Ham United. Kevin De Bruyne aura eu un grand rôle à jouer dans cette remontée avec 10 passes décisives en ayant manqué la moitié de la saison pour blessure.

Du côté de Domenico Tedesco, on a malheureusement l'habitude de cette situation : De Bruyne n'a plus joué en sélection depuis le 28 mars 2023. Mais les supporters et le sélectionneur retiendront leur souffle en espérant que KDB ne soit pas à nouveau gravement touché...