Officiel : clap de fin à OHL

Oud-Heverlee Louvain a vécu une saison assez compliquée. Bien loin des ambitions de Champions Play-offs, ils ont même évité de justesse les Play-downs à l'issue de la dernière journée de la phase classique.

L'effectif subira sans doute de nombreux mouvements cet été. Par exemple, le coach Oscar Garcia est cité du côté de plusieurs clubs belges, tels que l'Antwerp ou le Club de Bruges.

Du côté de l'effectif, le jeune gardien Tobe Leysen était pisté par l'Inter mais les négociations n'auraient pas abouti. Un départ est déjà assuré cet été : celui de Joren Dom.

OHL a en effet annoncé ce jeudi que le joueur de 34 ans, évoluant au poste de milieu défensif, ne prolongera pas son contrat du côté de Den Dreef.

Arrivé à l'été 2022 en provenance du Beerschot - qui venait d'être relégué -, Dom a joué en totalité 62 rencontres sous la vareuse louvaniste.

2 beautiful years come to an end 🫶



Bedankt voor alles Joren. We wensen je veel succes met je nieuwe uitdagingen.



Lees meer op