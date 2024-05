Anderlecht désavantagé face au Club Bruges ? ""Il y aura une grosse absence d'expérience"

Dimanche, peut-être le match le plus important de la saison est au programme. Anderlecht reçoit le Club Bruges au Lotto Park et joue peut-être le titre de champion.

Anderlecht affronte le Club Bruges dimanche soir à domicile. Si les Mauves remportent la victoire et que le résultat du match Cercle Bruges-Union est favorable pour eux (un partage ou une défaite de l'Union, NDLR), ils seront champions.

Une figure emblématique du club, Paul Van Himst, assistera au match avant le coup d'envoi. Il constate que le Club Bruges a un sérieux "handicap" pour ce duel.

"J'ai lu que Thiago ne pouvait pas jouer. C'est un sérieux handicap pour le Club. D'un autre côté, nous n'aurons pas Vertonghen, Hazard et Delaney - ce dernier apporte du poids au milieu de terrain, vient pour marquer et est bon de la tête", commente-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Il y aura une grosse absence d'expérience. Le stress jouera également un rôle. Plus on se rapproche d'un titre, plus c'est difficile. Des éléments entrent en jeu auxquels on ne pense pas autrement. Le stress, les jambes qui sont un peu plus lourdes", continue Van Himst.

L'ancien joueur d'Anderlecht donne aussi son pronostic. "En tant qu'Anderlechtois, je ne peux pas dire que le Club va gagner. 2-1".