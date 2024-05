Anderlecht demande plus d'argent pour Zeno Debast

Il n'y a plus aucun doute désormais : Zeno Debast va quitter le Sporting d'Anderlecht cet été. Cependant, quel montant va obtenir le club ?

Le dossier Zeno Debast est probablement le dossier le plus chaud sur la table des négociations du côté du Sporting d'Anderlecht ces dernières semaines. Son départ ne fait plus aucun doute.

L'été va être très actif du côté des Mauves mais ce dossier sera probablement réglé avant puisque tout porte à croire que le défenseur prendra la direction du Portugal.

Anderlecht veut 20 millions pour Debast

Les dernières informations évoquent un intérêt plus que marqué par le Sporting CP et un accord personnel aurait été trouvé entre le club et le joueur.

Cependant, il semblerait qu'un accord entre les deux clubs ne soit pas pour tout de suite. Anderlecht souhaiterait plus d'argent pour ce transfert. Selon les informations de Record, les Mauves voudraient obtenir au moins 20 millions d'euros dans l'histoire.

Il s'agit d'une petite augmentation par rapport aux 16-18 millions évoqués dans un premier temps pour les services de Debast. Le Sporting CP va-t-il accepter, négocier ou refuser cette offre d'Anderlecht ?