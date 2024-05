Une statue comme pour Vincent Kompany ou Sir Alex Ferguson ? La propagande a déjà commencé pour cet entraîneur de Pro League

Hein Vanhaezebrouck est un entraîneur qui ne laisse personne indifférent. Surtout pas les supporters de La Gantoise.

Vincent Kompany et Sergio Agüero en ont une devant l'Etihad Stadium, Alex Ferguson et Matt Busby devant Old Trafford. Et bientôt Hein Vanhaezebrouck devant la Planet Group Arena de La Gantoise ? Les supporters sont unanimes.

C'est aussi ce qu'affirme Debby De Schamphelaere dans Het Nieuwsblad. Debby est celle qui serre une bière parfaite pour Hein avant chaque conférence de presse et assure la relation du club avec la presse.

"Il doit toujours avoir sa bière après le match et apprécie mon savoir-faire. Verre rincé, col de mousse de la bonne longueur, sous-verre en dessous et le logo tourné vers lui", raconte-t-elle. Au-delà de l'anecdote, Debby en est certaine, celui qu'elle a accompagné à maintes reprises face à la presse mérite une statue devant le stade.

Des résultats exceptionnels avec La Gantoise

Musicien reconnu au nord du pays et fervent supporter de Gand, Miguel Wiels la rejoint : "Lors de ses deux passages, il a fait connaître au club ses plus belles heures. Si dans 50 ans un livre est écrit sur le club, il y aura un chapitre sur HVH. Grâce au titre, à la Coupe et aux campagnes européennes, il est indissociablement lié à La Gantoise".

De 2014 à 2017 puis de 2020 à 2024, Hein Vanhaezebrouck aura dirigé pas moins de 370 rencontres chez les Gantois.