Le VAR vit-il ses dernières semaines dans un grand championnat d'Europe ?

Le VAR a changé le football avec tout ce qu'il apporte de positif mais également de négatif. S'il a souvent été critiqué, il ne faut pas oublier que cette technologie a bien aidé dans une énorme majorité des cas.

Néanmoins, tout le monde ne semble pas vraiment satisfait. Se dirige-t-on vers la fin du VAR après seulement quelques saisons ? C'est en tout une question qui fait débat en Angleterre et qui sera soumise... au vote !

En effet, selon les informations de The Athletic, les clubs de la Premier League vont se réunir le 6 juin prochain afin de savoir si le VAR doit être maintenu ou non au sein de la compétition.

L'initiative vient du club de Wolverhampton, qui assure donc au moins un vote en faveur du retrait du VAR. Cependant, afin que cette mesure soit officielle, 2/3 des votants (14 clubs sur 20) doivent l'approuver.

L’assemblée générale annuelle à Horrogate sera donc peut-être le théâtre d'une mini-révolution dans les semaines à venir.

🚨 BREAKING: The Premier League has released a statement, after it was announced that Premier League clubs will be asked to vote on a possible abolition of VAR pic.twitter.com/mQHmoxicti