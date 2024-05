"Quand vous faites 0 sur 9, vous n'avez rien à faire en D1"

Le RWDM n'aura joué qu'une seule saison au sein de l'élite belge. Il faudra désormais tout recommencer en Challenger Pro League, à commencer par la stabilité.

Le RWDM n'aura goûté qu'une seule saison à la Jupiler Pro League avant de faire l'ascenseur jusqu'en Challenger Pro League en vue de l'exercice 2024-2025.

Une triste nouvelle pour un club qui avait été sacré champion dans l'anti-chambre de l'élite et qui avait des ambitions. Mais les résultats cette saison et la valse des entraîneurs n'ont pas aidé.

"Vous faites 0 sur 9, vous n’avez rien à faire en D1"

Mais les problèmes ne viennent pas que du terrain pour certains. "Le nombre de joueurs utilisés n’est pas la seule excuse. Il y a aussi une gestion catastrophique de la part du président", a lancé Philippe Albert sur le plateau de la Tribune.

Le consultant de la RTBF n'a pas hésité à envoyer une punchline derrière : "Quand sur les trois derniers matchs vous jouer deux matchs à domicile et un match contre un descendant certain et que vous faites 0 sur 9, vous n’avez rien à faire en D1".

Le club de Molenbeek n'a jamais vraiment connu la sérénité et a toujours vécu avec la pression. "Ça commençait déjà très mal, quand tu vires ton entraîneur 3 jours avant le début du championnat c’est juste du jamais vu. 4 entraîneurs sur une saison, il y avait 0 stabilité", a ajouté Marc Wilmots.