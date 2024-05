Officiel : Silvio Proto fait son grand retour dans l'un de ses anciens clubs

Ancien gardien de but, Silvio Proto est désormais reconverti en consultant sportif. Une nouvelle carrière démarre pour lui...

Désormais âgé de 40 ans, Silvio Proto a mis un terme à sa carrière de footballeur en 2021, après une dernière aventure du côté de la Lazio de Rome.

Consultant pour RTL Sports, l'ancien gardien du RSC Anderlecht, l'Olympiakos, le Beerschot ou encore Ostende fait son retour au sein d'un autre ancien club : la RAAL de La Louvière.

Silvio Proto revient à la RAAL

Formé à l'Olympic de Charleroi, Proto rejoint la RAAL en 1999. Il y jouera pendant 6 ans avant de signer à Anderlecht, où il deviendra une légende du club.

Proto revient donc à la RAAL avec le rôle de responsable technique des gardiens de but. "Sa mission consistera à superviser et conseiller les entraineurs mais également à former nos jeunes gardiens de but. Il sera aussi actif pour nos équipes adultes tant masculines que féminines", explique le communiqué.

Proto, qui collaborera notamment avec l'entraîneur des gardiens de l'équipe première - qui évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine -, a réagi à cette nouvelle fonction. "C'est vraiment comme un retour à la maison. Je me souviens que je m'entraînais ici quand j'étais plus jeune (...) Le projet de la RAAL est formidable est magnifique et les résultats sont déjà formidables. C'est un réel plaisir de l'intégrer et je souhaite transmettre mon expérience aux jeunes du club."