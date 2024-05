Surprenant : Chelsea va recevoir une prime grâce au transfert...d'Eden Hazard

Eden Hazard a quitté le Real Madrid en juin 2023. Il a attendu jusqu'en octobre dernier pour annoncer qu'il prenait sa retraite professionnelle.

Le Diable Rouge a certes manqué la fin de sa carrière au Real suite à de très nombreuses et lourdes blessures, mais a par contre écrit l'Histoire à Chelsea. Arrivé de Lille en 2012, il aura porté les couleurs des Blues pendant 7 saisons et remporté de nombreux prix - individuels et collectifs.

Lors de son transfert vers le Real Madrid en 2019, Eden Hazard avait le statut de star mondiale. Les Merengues avaient dû payer le prix fort pour s'attacher ses services : 115 millions d'euros.

Les négociations avaient été âpres et outre le prix de transfert, certains bonus éventuels avaient été inclus dans le contrat d'Eden Hazard.

Ainsi, comme l'explique The Telegraph, les Blues recevront 5 millions de livres (environ 5,8 millions d'euros) de la part du Real Madrid. Cela était convenu dans une clause, activée en cas de qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions.

As incredible as Hazard was and as upset Chelsea were to lose him, the deal Marina Granovskaia negotiated for him was unbelievable… and Chelsea are still profiting from it despite his retirement #cfc https://t.co/VjH97PdoJo