L'initiative surprenante d'Amadou Onana pour les prochaines élections

Amadou Onana est un leader sur le terrain mais aussi en dehors. Nouvelle preuve avec un tournoi organisé pour les jeunes avec le Parlement Européen.

Les élections européennes auront lieu le 9 juin dans notre pays. Pour l'occasion, Amadou Onana a annoncé dans un communiqué la tenue d'un tournoi organisé avec le Parlement Européen. Le but est de "sensibiliser les jeunes électeurs à l’importance de leur voix dans le processus démocratique européen, à travers le sport".

"L’événement rassemblera des équipes de jeunes joueurs âgés de 16 à 18 ans venant de toute la Belgique. Des équipes féminines et masculines participeront à ce tournoi" peut-on lire dans le communiqué.

Jouer pour la démocratie

Son règlement sera lui aussi placé sous le signe de la démocratie : "Les joueurs peuvent, par exemple, voter, comme lors du scrutin européen, mais cette fois pour le type de tournoi auquel ils souhaitent participer : un seul et même championnat où toutes les équipes s’affrontent ou un tournoi avec plusieurs pools".

On l'aura compris, l'enjeu est d'inciter les jeunes à se mobiliser lors des élections : "Au travers du foot et de ce tournoi, je veux montrer aux plus jeunes que leur avis compte, que leur voix compte, que c’est une chance, et qu’il faut l’utiliser".

Amadou Onana sera présent pour l'occasion pour une séance de dédicaces. Pour s'inscrire au tournoi, il faut remplir un document à retrouver ici.