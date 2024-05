Charles De Ketelaere fortement critiqué par la presse italienne

Charles De Ketelaere a joué mercredi soir avec l'Atalanta la finale de la Coppa Italia contre la Juventus. Ça ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu...

L'Atalanta a affronté la Juventus en finale de la Coupe d'Italie au Stadio Olimpico de Rome et a vu la Vieille Dame soulever son 15e trophée.

Dusan Vlahovic a ouvert le score après seulement quatre minutes, donnant ainsi l'avantage à la Juve alors que l'Atalanta a eu du mal à lancer sa rencontre.

Par la suite, le club a commencé à mieux jouer et De Ketelaere a signé la seule occasion de son équipe avant la mi-temps. Cependant, il a tiré le ballon bien au-dessus du but.

Après la pause, De Ketelaere n'est pas retourné sur le terrain. Les choses se sont améliorées pour Atalanta qui a eu de nombreuses occasions et a même touché le poteau.

De Ketelaere descendu par La Gazzetta

La prestation du Diable Rouge a été fortement critiquée par la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien n'a pas hésité à qualifier notre compatriote de "fantôme" dans cette rencontre et à lui donner la note de 4,5/10 au bout de la rencontre.

En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini s'est montré beaucoup moins sévère à l'égard de CDK : "De Ketelaere ? Ah, il y a des hauts et des bas, mais je suis sûr qu'il sera prêt pour Lecce (le match de championnat de samedi, ndlr). On ne peut pas toujours être au top pendant 10 matchs. Je ne suis pas déçu de sa performance. La Juventus a bien défendu sur lui et Lookman. A ce niveau, Scamacca nous a effectivement manqué".