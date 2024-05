Anderlecht a changé : "Il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vu ces dernières années"

Le Sporting d'Anderlecht a retrouvé ses couleurs cette saison. Le club pourrait vivre un sacre pour la première fois en sept ans ce dimanche.

Ils ne sont plus que trois dans cette folle course au titre de champion de Belgique cette saison. Longtemps, l'Union Saint-Gilloise a fait cavalier seul en phase classique alors que le Club Bruges a émergé comme prétendant après le début des Champions Playoffs et le licenciement de Ronny Deila.

Le Sporting d'Anderlecht, de son côté, a toujours fait office de prétendant sans être forcément le grand favori. Cette saison, les Mauves ont retrouvé des couleurs et cela se voit sur le terrain mais également dans les gradins.

En effet, l'ambiance au niveau des supporters a fait vibrer le Lotto Park à plus d'une reprise pour un club qui a offert du spectacle à ses fidèles.

"Ce cliché comme quoi il n’y a pas d’ambiance à Anderlecht est faux"

"Venant du Standard, vous savez ce qu’on dit du stade d’Anderlecht. Mais là, je suis assez impressionnée de ce qu’on voit là-bas. Il y a un engouement permanent", a lancé Cécile De Gernier sur le plateau de La Tribune.

"Les supporters sortent des tifos, jouent de la musique et font des feux d’artifice. Cela participe à cette dynamique positive, c’est incroyable".

"Ce cliché comme quoi il n’y a pas d’ambiance à Anderlecht est faux. Il y a un vrai plaisir. Il se passe quelque chose qu’on n’avait pas vu ces dernières années", a appuyé Stephan Streker.