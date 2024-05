Enorme désillusion pour Philippe Clement

Le Celtic est couronné champion d'Écosse pour la 54e fois de son histoire. Philippe Clement et ses Rangers doivent se contenter de la deuxième place.

Le week-end dernier, le Celtic a remporté l'Old Firm contre les Rangers (2-1). Après cette victoire, le message était clair : gagner mercredi et le titre est assuré.

Face à Kilmarnock, actuellement quatrième au classement, la tâche ne serait normalement pas facile. Un seul point suffisait au Celtic, mais Kilmarnock a été battu 0-5.

Le Celtic est donc sacré champion, avec encore une journée à jouer et l'écart de six points ne pouvant plus être comblé. C'est la troisième fois consécutive que le club remporte le titre national.

Les Rangers devront donc redoubler d'efforts l'année prochaine. Il s'agit du 54e titre du Celtic, qui se rapproche ainsi du record des Rangers, qui en comptent 55 à leur actif.

Il s'agit d'une énorme désillusion pour Philippe Clement, Nicolas Raskin et tous les joueurs des Rangers après leur début de saison exceptionnel.