Aucun billet n'est actuellement vendu pour un match des Diables Rouges : "La sécurité passe avant tout"

L'Euro approche à grands pas. Dans un peu plus d'un mois, les Diables Rouges disputeront leur premier match lors du tournoi en Allemagne.

L'Euro n'a pas encore commencé, mais les Diables Rouges savent déjà quels défis les attendent par la suite. En septembre, la Ligue des Nations débutera.

La Belgique affrontera l'Italie, la France et Israël dans cette compétition. Des billets sont disponibles pour les matchs à domicile contre l'Italie et la France, mais pas encore pour le match contre Israël.

"La Fédération royale belge de football est en contact permanent avec les services de sécurité, la ville de Bruxelles et le gouvernement fédéral. La situation sécuritaire est analysée et les évolutions sont étroitement surveillées. Plus de nouvelles suivront plus tard", annonce la Fédération.

Cela est lié aux tensions entourant le conflit entre Israël et la Palestine. La vente des billets pour les deux autres matchs à domicile débutera cette semaine pour les membres du fan club 1895.

"Nous savons qu'un stade Roi Baudouin complet donne un énorme coup de pouce à nos Diables Rouges. Nous comptons donc sur un groupe de supporters enthousiastes pour nos matchs à domicile contre la France et l'Italie. Pour le match contre Israël, nous sommes en contact avec les autorités. Mais la sécurité passse avant tout, toujours", a déclaré Piet Vandendriessche, CEO de l'URBSFA.